"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti

2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihlerini vermişti. Noah gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.

NOAH'IN İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI

Noah 2019 yılının ilk aylarında dünya genelinde UFO ihbarlarında patlama yaşanacağını ve ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını iddia etmişti. Noah'ın iddiaları doğru çıktı ve ABD'nin iç kesimleri son yılların en soğuk kış mevsimini yaşadı. Dünyanın birçok noktasında son birkaç aydır bildirilen UFO ihbarları da gözler tekrar genç adama çevrildi.

ENGELLİ İNSANLAR İÇİN YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ BULUNACAK

Noah'ın gelecekte yaşanacağını söylediği diğer iddialar ise şöyle:

Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedilecek.

Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisi hayata geçirilecek.

Ocak 2020'de A1 Machidan adlı insansı robot üretilecek ve bu robota karşı dünya çapında büyük protestolar düzenlenecek.

TRUMP TEKRAR BAŞKAN SEÇİLECEK

3 Kasım 2020'de ABD Başkanı Donald Trump tekrar başkan seçilecek.

Ağustos 2028'de uzaylılar ve zaman makinesi kamuoyuna duyurulacak.

Kasım 2028'de Martin Kuther King'in torunu Yolanda Renee King 20 yaşında ABD Başkanı seçilecek.

2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.

ADB VE KUZEY KORE ARASINDA SAVAŞ BAŞLAYACAK

Şubat 2029'da The One adı verilen çip insanlara takılmaya başlayacak ve böylece insanların sağlık durumu ve beyin fonksiyonları sürekli olarak takip edilecek.

2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacak.

İnsan benliği bilgisayara aktarılabilecek ve böylece ölümsüzlüğün ilk adımları atılmış olacak.

İngiltere 2030 yılına kadar son derece şoke edici birtakım olaylarla yüzleşecek.

İngiltere 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacak.

AB ÜLKELERİ TEK BİR ÇATI ALTINDA BİRLEŞECEK

2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni kuracak.

Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trende ayak uyduracak ve devletleri birleştirme kararı alacak.

Avrupa Birleşik Devletleri avro ve sterlin kullanımını bırakarak yeni ortak bir para birimi kullanmaya başlayacak.