2040 Filmi

Kendi üzerine yaptığı çarpıcı sinema
tik deney “That Sugar Film” (2015) ile ünlenen Damon Gameau, eğlenceli olduğu kadar derinlikli yeni belgeselinde yepyeni bir yolculuğa çıkıyor. Küçük kızının geleceği için kaygılanan baba, yirmi yıl içinde yaşamın neye benzeyeceğini anlamak için dünyayı dolaşmaya karar verir. Yer küreyi gezen sinema
cı, gittiği her yerde, insanlığı ortak yıkıma sürükleyen küresel ısınma sorununa karşı geliştirilen etkili yaklaşımlar ve yaratıcı çözümlerle karşılaşır. Belgesel yapım 2040'ın senaristliğini ve yönetmenliğini Damon Gameau üstleniyor.Yönetmen:
Damon GameauSenaryo:
Damon GameauFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
2040Yapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
AvustralyaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
92 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
15.05.2020 2040 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.