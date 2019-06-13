13.06.2019 19:43
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2054 yılına kadar ehliyetine el konuldu

2054 yılına kadar ehliyetine el konuldu

Kırıkkale'de trafikte tehlikeli araç kullanan alkollü sürücü, hakkında yapılan 9 defa cezai işlemin ardından 2054 yılına kadar ehliyetine el konularak trafikten men edildi.

Kırıkkale'de trafikte tehlikeli araç kullanan alkollü sürücü, hakkında yapılan 9 defa cezai işlemin ardından 2054 yılına kadar ehliyetine el konularak trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de trafikte tehlikeli araç kullandığı iddiasıyla polis tarafından durdurulan B.S., hakkında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde 5 yıl içerisinde 8 defa alkollü araç kullanma ve çeşitli nedenlerden dolayı 2049 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Trafik polisi tarafından 48/5'den 9. kez yapılan işlemde 5 yıl daha ceza alan sürücü B.S., 2054 yılına kadar trafikten men edildi. Aracı ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Polis, Kırıkkale, 3. Sayfa

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