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206 polis 100 yeni motosikletle göreve başladı

Mertcan ÖZTÜRK /İstanbul DHAİstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne yeni alınan 100 motosiklet ile 206 polis göreve başladı.

01.10.2019 14:35
Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA
İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne yeni alınan 100 motosiklet ile 206 polis göreve başladı.
Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen motosiklet teslim törenine Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ilçe ve bazı şube müdürleri katıldı. Özel Hareket Polisleri Beşiktaş ve Eminönü vapur iskelelerinin çatısında geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı görüldü. Çalışkan'ın yaptığı kısa konuşma ardından göreve yeni başlayan 206 yunus polisi motosikletlere bindi. Motosikletli polisler görev yapacakları ilçelere doğru hareket etti.
206 polis 100 yeni motosikletle göreve başladı

Motosiklet, İstanbul, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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