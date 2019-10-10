209 Harekât ne demek? Harekât nasıl yazılır? TDK

Türk Ordusunun SUrie'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası "Harekat nasıl yazılır?" ve "Harekat ne demek?" gibi sorular soruldu. İşte "Harekat nasıl yazılır?" ve "Harekat ne demek?" sorulanının cevabı

HAREKÂT NASIL YAZILIR?

Harekât TDK'ya göre "harekât" şeklinde yazılır.

HAREKÂT NE DEMEK?

Tdk'ya göre harekâtın anlamı:

1. isim Davranışlar, işler

2. askerlik Belli bir amaç gözetilerek bir askerî birliğe yaptırılan manevra, çarpışma, çevirme, kovalama vb. işler "İzmir harekâtı on beş gün içinde amacına ulaştı."