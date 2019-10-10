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209 Harekât ne demek? Harekât nasıl yazılır? TDK

Barış Pınarı Harekâtı sonrası "Harekat ne demek?" ve "Harekat nasıl yazılır?" gibi soruların cevabı merak edildi. İşte TDK'ya göre harekât kelimesinin doğru yazımı ve harekâtın anlamı.

10.10.2019 14:02209 Harekât ne demek? Harekât nasıl yazılır? TDK

Türk Ordusunun SUrie'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası "Harekat nasıl yazılır?" ve "Harekat ne demek?" gibi sorular soruldu. İşte "Harekat nasıl yazılır?" ve "Harekat ne demek?" sorulanının cevabı

HAREKÂT NASIL YAZILIR?

Harekât TDK'ya göre "harekât" şeklinde yazılır.

HAREKÂT NE DEMEK?

Tdk'ya göre harekâtın anlamı:
1. isim Davranışlar, işler
2. askerlik Belli bir amaç gözetilerek bir askerî birliğe yaptırılan manevra, çarpışma, çevirme, kovalama vb. işler "İzmir harekâtı on beş gün içinde amacına ulaştı."


Barış Pınarı Harekatı, Türk Dil Kurumu, Gündem, Güncel

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