21-27 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ

Evdeki kadınlarla güç mücadelesi yaşayabilirsiniz. Özellikle sorumluluklar ön plana çıkabilir. Ancak sevgi ve duyguların doğru anlatılmasıyla sorun çözülebilir. Ummadığınız sürpriz gelişmelere açık bir hafta. Daha önce yaptığınız iyiliklerin karşılığını, maddi veya manevi olarak alabilirsiniz.

BOĞA

Kariyerle ilgili sorumlulukların ağır geleceği, yorucu bir hafta olabilir. Boşa emek verdiğinizi, emeklerin karşılığını alamadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak; hafta sonuna doğru emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Yolculuk, eğitim ve hukuk konularında da problem yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Miras, kredi, ek gelirler gibi konularda problem çıkabilir. Ani çıkacak masraflar canınızı sıkabilir. Ancak çalışma hayatında olanlar, bu hafta istedikleri konuma veya maddi şartlara kavuşabilirler. Ticaret yapanlar; yapmak istedikleri anlaşmaları, güzel şartlarla imzalayabilirler.

YENGEÇ

Kardeş veya yakın arkadaşlarınızla ilgili konularda, duygusal anlamda zorlayıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Ancak sevgi bağı ve doğru iletişimle problemlerin üstesinden gelebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren veya sahne işi yapanlar için, hayallerindeki yurt dışı bağlantıyı yapma fırsatı var.

ASLAN

Günlük hayatınızda, ummadığınız bir kadınla abartılı bir krizin eşiğine gelebilirsiniz. Ani gelişmelere açık bir hafta. Ailenizden maddi, manevi destek alarak moral bulabilirsiniz. Çalışanlar işten ayrılabilir ya da iş değiştirebilirler. Hafta sonu kalabalık etkinliklere katılmak iyi gelebilir.

BAŞAK

Hafta genelinde maddi ve öz değer konuları ön plana çıkabilir. Duygu-mantık dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularda kardeş veya yakın çevreniz tarafından yanıltma ihtimaline dikkat. Hislerinize güvenmeniz bu hafta sizin için daha faydalı sonuçlar verecektir.

TERAZİ

Adalet, denge, uyum, estetik konularında daha da hassas olacağınız bir hafta. Aile büyükleriniz tarafından baskı görebilirsiniz. Eş veya ortak iş yaptığınız kişilerle ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşe ve konumunuza odaklanırsanız, enerjinizi doğru yönlendirip, başarı elde edebilirsiniz.

AKREP

Hukuk, eğitim, yolculuk gibi konularla ilgili, abartılı duygusal tepki vermenize neden olabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hissiyatınıza güvenerek, ancak duyguları büyütmeden doğru sonuçlar alabilirsiniz. Daha içe dönük olabilir, geçmiş günleri düşünerek, iç hesaplaşma yapabilirsiniz.

YAY

Hafta başı sosyal ortamlarda bulunmak isteseniz de, hafta ortasından itibaren kariyer ve statünüze odaklanmak zorunda kalabilirsiniz. Evliler çocuklarıyla, bekarlar da sevgilileriyle ilgili ani gelişmeler yaşayabilirler. Kardeş veya arkadaş çevrenizin desteğiyle ödeme sorunlarınızı çözebilirsiniz.

OĞLAK

Aklınız başka bir şey derken, hisleriniz başka bir şey olabilir. Bu nedenle de oldukça zorlanabilirsiniz. Duygularınızı abartırsanız, istemediğiniz ani krizlere sebebiyet verebilir. Sakin olmakta fayda var. Hafta sonuna doğru ise; hukuk, eğitim, yolculuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

KOVA

Ödemeler, miras, ek kazanç veya ameliyat konuları öne çıkabilir. Özellikle, böbrek veya kaslarla ilgili sağlık sorunlarına dikkat etmelisiniz. Hukuk, yurt dışı veya eğitim sektöründe iş yapanlar için; istedikleri şartlarda anlaşma yapma fırsatı var. Aşkta yanılma riskine dikkat etmelisiniz.

BALIK

Hafta başında ödemeler, çarşambadan itibaren ise ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Eş veya ortağınızla duygularınızı devreye sokarsanız olayların büyüme riski yüksek. Bu nedenle, akılcı olmak yararınıza olabilir. Geçmişte verdiğiniz borç parayı geri alabilir ve maddi anlamda rahatlayabilirsiniz.

NOT

Yükselen ve Ay burcunuzu da okuyun. Unutmayın, Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Sevgiyle kalın.