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21 Ağustos 2019 Haberleri

21 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

22.08.2019 00:18 21 Ağustos 2019 Haberleri

Vincent Aboubakar, Saffet Sancaklı, Tanju Çolak, Diyarbakır, Genel

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00:18   21 Ağustos 2019 Haberleri
00:01   Tokat'ta etkili sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı
22:39   - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın;"Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik"
21:28   İzmir'e şehit haberi düştü
21:18   Nehrin kıyısında mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı
21:04   Çadırda kalan tarım işçileri yağmura yakalanınca halı sahaya yerleştirildi
20:53   Halı tarlasında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtılar