21 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Futbolun Şehirleri
00:45 Özel Röportaj
01:00 Maç Sonu
03:30 Maç Saati
04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
05:15 Özel Röportaj
05:30 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
12:00 Taraftar
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
14:35 Maç Başlıyor
15:00 BTCTurk Malatya - Çaykur Rizespor
15:45 Devre Arası
16:00 BTCTurk Malatya - Çaykur Rizespor
16:00 Maç Önü
17:00 Maç Başlıyor
17:00 Maç Sonu
17:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
18:00 Futbolun Şehirleri
18:45 Özel Röportaj
19:30 Maç Önü
20:00 Devre Arası
20:00 Göztepe - Galatasaray
21:00 Göztepe - Galatasaray
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
23:45 Maç Sonu