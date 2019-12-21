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21 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Aralık 2019 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

21.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 06:45 21 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

00:45 Özel Röportaj

01:00 Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

05:15 Özel Röportaj

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Taraftar

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:35 Maç Başlıyor

15:00 BTCTurk Malatya - Çaykur Rizespor

15:45 Devre Arası

16:00 BTCTurk Malatya - Çaykur Rizespor

16:00 Maç Önü

17:00 Maç Başlıyor

17:00 Maç Sonu

17:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

18:00 Futbolun Şehirleri

18:45 Özel Röportaj

19:30 Maç Önü

20:00 Devre Arası

20:00 Göztepe - Galatasaray

21:00 Göztepe - Galatasaray

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

23:45 Maç Sonu


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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