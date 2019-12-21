21 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:20 Haberler
00:30 Biatlon
01:25 Haberler
01:30 Olimpiyat Oyunları
02:00 Olimpiyat Oyunları
03:30 Yüzme
05:00 Alp Disiplini
06:00 Biatlon
07:00 Biatlon
08:00 Kayakla Atlama
09:00 Yüzme
10:35 Biatlon
11:15 Alp Disiplini
12:20 Alp Disiplini
13:45 Alp Disiplini
15:00 Biatlon
15:40 Kuzey Kombine
16:50 Biatlon
17:40 Kayakla Atlama
19:45 Alp Disiplini
20:30 Alp Disiplini
21:15 Haberler
21:20 Biatlon
22:00 Biatlon
22:40 Kayakla Atlama