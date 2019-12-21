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21 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

21 Aralık 2019 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

21.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 06:45 21 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:20 Haberler

00:30 Biatlon

01:25 Haberler

01:30 Olimpiyat Oyunları

02:00 Olimpiyat Oyunları

03:30 Yüzme

05:00 Alp Disiplini

06:00 Biatlon

07:00 Biatlon

08:00 Kayakla Atlama

09:00 Yüzme

10:35 Biatlon

11:15 Alp Disiplini

12:20 Alp Disiplini

13:45 Alp Disiplini

15:00 Biatlon

15:40 Kuzey Kombine

16:50 Biatlon

17:40 Kayakla Atlama

19:45 Alp Disiplini

20:30 Alp Disiplini

21:15 Haberler

21:20 Biatlon

22:00 Biatlon

22:40 Kayakla Atlama


Eurosport, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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