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21 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

21 Aralık 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

21.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 06:45 21 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Azize

03:00 Hekimoğlu

05:00 İkizler Memo-Can

06:45 Akasya Durağı

07:45 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Afili Aşk

16:00 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Haber Haftasonu

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Azize


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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