21 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Azize
03:00 Hekimoğlu
05:00 İkizler Memo-Can
06:45 Akasya Durağı
07:45 Akasya Durağı
08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Afili Aşk
16:00 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Haftasonu
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Azize