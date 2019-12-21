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21 Aralık 2019 Show Yayın Akışı

21 Aralık 2019 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

21.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 06:45 21 Aralık 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:00 Kurtuluş Günü Felaketi

02:45 Aşk Ağlatır

05:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Canım Kardeşim

14:45 Aşk Ağlatır

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk


Aşk Ağlatır Dizisi, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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