21 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

03:00 Sevdim Seni Bir Kere

04:00 Cesur ve Güzel

05:20 Kiralık Aşk

06:00 Sevgili Geçmiş

07:00 Yüksek Sosyete

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Sevdim Seni Bir Kere

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Sefirin Kızı

16:00 Güvercin

18:45 Star Haber

20:00 Benim Tatlı Yalanım