21 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
04:00 Cesur ve Güzel
05:20 Kiralık Aşk
06:00 Sevgili Geçmiş
07:00 Yüksek Sosyete
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Sevdim Seni Bir Kere
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Sefirin Kızı
16:00 Güvercin
18:45 Star Haber
20:00 Benim Tatlı Yalanım