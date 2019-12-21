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21 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

21 Aralık 2019 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

21.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 06:45 21 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Baba Can'dır

01:30 Benim Adım Melek

03:30 Benim Adım Melek

04:25 İyilik Kulübü

05:10 Ömür Dediğin

05:40 6 Mantı

06:50 Beni Böyle Sev

09:20 1'de Bugün

09:30 Şampiyon

12:30 1'de Bugün

12:40 Benim Adım Melek

16:30 3'te 3 Tarih

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim


Benim Adım Melek Dizisi, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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