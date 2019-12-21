21 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Baba Can'dır
01:30 Benim Adım Melek
03:30 Benim Adım Melek
04:25 İyilik Kulübü
05:10 Ömür Dediğin
05:40 6 Mantı
06:50 Beni Böyle Sev
09:20 1'de Bugün
09:30 Şampiyon
12:30 1'de Bugün
12:40 Benim Adım Melek
16:30 3'te 3 Tarih
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim