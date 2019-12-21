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21 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

21 Aralık 2019 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

21.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 06:45 21 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Beni Takip Et

02:30 Kelime Oyunu

03:40 Kanıt

05:00 Yeniden Konuşalım

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Çok Gezenti

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:15 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Sol Şerit


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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