21 Aralık Cumartesi "İllüstratörler Platformu Birinci Karma Sergisi"

İllüstratörler Platformu'nun düzenlediği "İllüstratörler Platformu Birinci Karma Sergisi" 21 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde açılarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İllüstratörler Platformu'nun kurucu başkanı Nurgül Şenefe ile Maltepe niversitesi GSF Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Devrim Dinç İlkan'ın küratörlüğünde gerçekleşen sergiye katılımcılar arasında Maltepe Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Bahçeşehir Üniversitesi Dekan Yardımcısı-Kreatif Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Dr. Şafak Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fak. Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Başak Ürkmez, eserleriyle sergiye katkı sağlayan illüstrasyon sanatçıları ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açılan sergi katılanların büyük beğenisini topladı.

Serginin açılış konuşması için sahneye çıkan İllüstratörler Platformu'nun kurucu başkanı ve aynı zamanda serginin de eş küratörü Nurgül Şenefe, katılım gösterenlerin birlik beraberliğiyle, serginin kendileri için daha çok anlam ve değer kazandığını belirterek herkese teşekkürlerini sundu. "Büyük özveri, sevgi ve heyecanla bir yıl boyunca çok keyifli çalışmalar yaptık. Yıl sonu kapanışını da sizlerin değerli katkılarıyla bu sergiyle taçlandırmak istedik" diyen Şenefe, Platformun illüstratör ve illüstrasyonun Türkiye'de sahip olduğu alanı, sanat dalı kabulünü daha çok güçlendirecek projeler yaptıklarını ve 2020 de de daha güçlü projelerle bu misyona devam edeceklerini altını çizdi ve sözü Şafak Şahin'e bıraktı.

Nurgül Şenefe'nin ardından sözü alan Şafak Şahin de sergide yer alan her bir eserin arkasında büyük bir zeka, emek, yaşanmışlık ve deneyim olduğunu vurgulayarak bu işe gönül vermiş herkesin eserlerine bu tortuları yansıttığını ve kendilerinin de ellerinden geldiğince bu tortuları herkese ulaşmasını sağlamak üzere, İllüstratörler Platformu'na desteklediklerini, hem akademik hem sektörel anlamda daha sıkı çalışmak için Nurgül Şenefe ile planlar yaptıklarını belirtti.

Serginin eş küratörlüğünü üstlenen Devrim Dinç İlkan da yapmış olduğu konuşmasında böylesine önemli bir görevi üstlenen serginin küratörlüğünü yapmanın kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu söyledi. İlkan, kendisinin de dijital bir sanatçı olduğunu ifade ederek "Akademisyenlik de yapmama rağmen üretmeyi hiçbir zaman bırakmıyorum ve üretmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilen bir insan olarak buradaki her bir eserin tek tek ne kadar değerli olduğunu tekrar dile getirmek istiyorum" dedi.

Mustafa Delioğlu'nun İlk Çizgi Roman Kitabı Sergide

Sergi katılımcıları arasında yer alan Mustafa Delioğlu, bugüne kadar 2000'e yakın kitabın çizimini yapmasının yanında sergiye çok özel bir çalışma ile katıldı. Henüz yayımlanmamış ve çalışmaları devam eden, ilk defa hem yazdığı hem de çizdiği çizgi roman kitabından bir illüstrasyon ile katıldı.

Tarık Tolunay'ın Fractal İstanbul" Çalışması da İlk Defa Sergide

İllüstrasyon sanatının önemli temsilcilerinden Tarık Tolunay'ın 2010 yılında üzerinde çalışmaya başladığı "Fractal İstanbul" eseri de ilk kez İllüstratörler Platformu Birinci Karma Sergisi'nde sanatseverler ile buluştu. Son yıllarda bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri çizgisiyle buluşturan ve vektöryel illüstrasyonlar ile infografikler konusunda uzmanlaşan Tolunay'ın "Fractal İstanbul" adlı çalışması yaşadığı kenti yorumlayıp belgelediği bir iş olarak sergide beğeni alan eserlerden biri oldu.

Türkiye'nin ilk uluslararası İllüstratörler Platformu sanatçılarının "İllüstratörler Platformu Birinci Karma Sergisi" Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde 3 Ocak 2020 tarihine dek ziyaret edilebilir. Sergi süresince platform sanatçıları atölye çalışmalarından imza günlerine sürpriz etkinlikleri ile Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Program detayı İllüstratörler Platformu Instagram ve Facebook hesaplarından takip edilebilir.