21 Aralık Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Başakşehir, Beşiktaş, Fatih, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 21 Aralık Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
21 ARALIK CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: BAŞAKŞEHİR
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-21 08:52:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: BEŞİKTAŞ
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Levent Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:12:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: FATİH
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah,Haseki Sultan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:40:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: MALTEPE
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:02:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: SANCAKTEPE
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah,Mevlana Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-21 09:36:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: SARIYER
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:40:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.