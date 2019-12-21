21 Aralık en uzun gece! Kış gündönümü nedir, hangi tarihte?

Kış dönümü ne zaman, saat kaçta? Oğlak dönencesine 90 derece açıyla gelen ışınlar sonrasında geceler kısalır ve gündüz süresi de uzamaya başlar. Türkiye'de ise en uzun gece Sinop şehrinde yaşanacak. Kış gündönümü ne zaman?

21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla vurur. Bu tarih itibariyle geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar. Bu şekilde 21 Haziran'a kadar devam eder.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

En uzun gecenin ardından Güneş ışınlarının konumunun değişmesiyle Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi, Güney Yarımküre'de de yaz mevsimi başlar. Bu nedenle bu tarihe kış dönümü denir. Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü bu yıl 22 Aralık Pazar günü saat 04.19'da yaşanacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece Kuzey'deki Sinop'ta gerçekleşecek.

21 ARALIK GÜNÜ NELER OLACAK?

Kış dönümü olarak bilinen 21 Aralık'ta, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı olarak kabul görür. 21 Aralık günü yılın en kısa günü, gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel açıdan da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu tarihte ayrıca, Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün meydana gelir, mevsimlerin başlangıcı olarakta bilinir.

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks yani gece – gündüzün eşitlendiği zaman aralığı, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir. Günlerin değişikliğe uğradığı 21 Aralık'ta, Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ni teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi, güneş ışınlarını alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihle birlikte güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nde gölge boyları kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre'de yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.