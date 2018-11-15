21 Bin 500 Fetö Şüphelisi Askere İşlem Yapıldı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:21



15 Kasım 2018 Perşembe 10:21

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem hizmetler yapılanması'nın deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda 17 Aralık 2013'ten bu yana yaklaşık 21 bin 500 askeri şüpheliye işlem yapıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasının deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda 17 Aralık 2013'den bugüne kadar gerçekleştirilen 820 operasyonda yaklaşık 21 bin 500 askeri şüpheli hakkında işlem yapıldı. Son dönemde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen örgüt mensuplarının sayısı her geçen gün artıyor. Ankesör-büfe telefonları üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurdukları tespit edilerek gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı. Daha önceden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüte yönelik bilgiler veren şüphelilerin anlattıkları, örgütün faaliyetlerini de gözler önüne serdi. Şüpheliler, sınav sorularının kendilerine Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirilmesinin ardından bilgisayar üzerinden gösterildiğini belirtti. Şüpheliler, soru hırsızlığının ise "devlet yönetiminin kendileri dışındaki dinsiz, kafir, soysuz ve benzeri şekilde tabir edilen kişilerin eline geçmemesi" için yapıldığı söylenerek hırsızlığın meşrulaştırılmaya çalışıldığını anlattı. Bir örgüt üyesi, katıldığı örgütsel toplantılarda FETÖ imamlarınca kendilerine, "Şimdi kapından içeri Peygamber Efendimiz girse dahi hükümsüzdür, şimdi Fetulah Gülen hocaefendinin zamanıdır" şeklinde sapkın ifadelerde bulunulduğunu söylerken, bir başka itirafçı da 15 Temmuz darbe girişimi öncesi mahrem imamların kendilerine "Sizce darbe olsa nasıl olur?" şeklinde sorular yönelttiğini aktardı.(İHA)