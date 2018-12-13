21 Deaş Yöneticisi Cezaevinden Kaçtı

Irak
'ın Süleymaniye
kentindeki Suse cezaevinde bulunan 21 DEAŞ yöneticisi firar etti.
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Suse cezaevinden terör örgütü DEAŞ'ın 21 yöneticisi kaçarken, güvenlik yetkilileri, cezaevinden kaçan 21 DEAŞ yöneticisinin 10'unun kentte yakalandığını 6'sının da Bazyen ilçesinde yakalandığını bildirdi. Hala kaçak olan 5 şahsın yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden yetkililer, kaçan 5 şüphelinin Dilize bölgesinde bulunduklarının tahmin edildiğini ifade etti. Aynı zamanda alınan bilgiye göre kaynak, mahkumların cezaevinden nasıl kaçtıklarına dair bilgi ise vermedi.
Irak'ı terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda yer alan IKBY'nin peşmerge güçleri, birçok sayıda DEAŞ üyesini savaş sırasında esir almıştı. - ERBİL
13 Aralık 2018 Perşembe 11:15