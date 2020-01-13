21 doğum yapan 45 yaşındaki anne, 22. bebeğinin heyecanını yaşıyor

İngiltere 'nin Morecambe şehrinde yaşayan yirmi çocuklu Radford ailesi, yirmi birinci bebeklerinin doğacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

İNGİLTERE'NİN EN KALABALIK AİLESİ

İngiltere'nin en kalabalık ailesi olma unvanını koruyan aile, yeni doğacak çocuklarıyla bu unvanı uzun yıllar koruyacağa benziyor.

22 KEZ HAMİLE KALDI, BİR ÇOCUĞU HAYATA TUTUNAMADI

Bu güne kadar 22 kez hamile kalan 45 yaşındaki Sue Radford isimli annenin ve 49 yaşındaki Noel isimi babanın bir çocukları hayata tutunamayarak can verdi.

10 ODALI DEVASA EVDE YAŞIYORLAR

2004 yılında 240 bin pounda aldıkları 10 odalı devasa evde yaşayan İngiltere'nin en büyüğü unvanına sahip ailenin en büyük çocuğu 30 yaşındayken, en küçük çocukları ise henüz 11 aylık.

ÇOCUKLARIN İSİMLERİ

Huyları, tipleri, yaşam tarzları birbirinden farklı tam 20 çocuğa sahip ailenin çocuklarının isimleri ise şöyle:

"Chris (30), Sophie (25), Chloe (23) Jack (22) Daniel (20), Luke (18), Millie (17) Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), Archie (18 ay), Bonnie Raye (11 ay)"

ANNE SUE RADFORD: BU KEZ KARNIM DAHA KÜÇÜK

Bir daha doğum yapmayı düşünmediğini, doğacak çocuklarının son olacağını belirten anne, bu kez karnının diğer gebeliklerine göre daha küçük olduğunu, bu yüzden diğerlerindeki kadar sırt ağrısı çekmediği için kendini şanslı hissettiğini söyledi.