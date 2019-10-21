21 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kimse Bilmez
00:20 Sen Anlat Karadeniz
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Canevim
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
11:15 Dizi TV
12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Hercai
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kimse Bilmez
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?