21 Ekim 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Golf
00:15 Haberler
00:20 Bisiklet
01:15 Snooker
02:30 Masa Tenisi
04:00 Snooker
06:00 Spor Otomobil
07:00 Golf
09:30 Snooker
10:00 Bisiklet
11:00 Bisiklet
12:00 Bisiklet
13:00 Snooker
14:30 Masa Tenisi
16:00 Spor Otomobil
17:30 Superbike
18:15 Superbike
19:00 Tüm Sporlar
20:00 Yatçılık
20:30 Haberler
20:40 Masa Tenisi
22:00 Snooker
23:00 Haberler
23:05 Spor Otomobil