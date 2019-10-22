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21 Ekim 2019 Haberleri

21 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

22.10.2019 00:1821 Ekim 2019 Haberleri

Donald Trump, Türkiye, Falcao, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18 21 Ekim 2019 Haberleri
21:53 8 yıllık kadavra törenle toprağa verildi
21:36 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar"
21:30 Orhangazi'de İstanbul yolundaki sürücülere Türk Bayrağı dağıttılar
21:26 Erzurum'un manevi değerlerinden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin hayatını kaybetti
21:20 Kars'ta yollarının yapılmasını isteyen mahalle sakinleri eylem yaptı
21:15 Koyun yününden ürettiği hamam keselerini lüks otellere gönderiyor
22.10.2019 01:42:03