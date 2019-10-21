21 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Hızlı Ve Öfkeli 7
03:00 Neler Oluyor Hayatta
03:15 İnci Küpeli Kız
03:30 Müzik Arası
04:30 Gelinim Mutfakta
04:45 Ver Elini Aşk
04:45 5N 1K
05:30 Ver Elini Aşk
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:00 Akasya Durağı
08:30 Sağlıklı Pazarlar
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
15:00 Zalim İstanbul
16:00 Yaralı Kuşlar
17:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Zalim İstanbul
23:45 Konuk