21 Ekim 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Kutsal Damacana
00:15 Çukur
02:00 Çukur
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:30 Cumartesi Sürprizi
05:00 Pazar Sürprizi
06:00 Kuaförüm Sensin
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş'le
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Ne Olacak Şimdi?
14:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:00 Aşk Ağlatır
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aşk Ağlatır
20:00 Çukur