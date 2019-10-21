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21 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

21 Ekim 2019 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

21.10.2019 06:4521 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

01:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.'Tottenham - Watford'

01:30 Stadyum

03:15 Stadyum

04:45 Süper Lig Özetler

05:05 TFF 1. Lig Özetler

05:25 Spor Kitaplığı

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 İlk Baskı

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Goller

08:45 Almanya Bundesliga Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:20 TFF 1. Lig Özetler

10:35 İngiltere Premier Lig Özetler

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:00 Spor Manşet

11:40 Süper Lig Özetler

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:20 İngiltere Premier Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Stüdyosu

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Spor Haftasonu

15:00 Gündem Futbol

15:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu'Meızhou Hakka (Çin)

17:00 Spor Akşamı

17:25 Basketbol Süper Lig Karş.

18:15 Süper Lig Özetler

18:25 TFF 1. Lig Özetler

18:30 Basketbol Süper Lig Karş.

18:30 Spor Merkezi

19:15 Dakika Skor

20:30 Spor Ana Haber

20:45 Stadyum

21:30 Stadyum

23:30 90'dan Sonra


Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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