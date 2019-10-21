21 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
01:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.'Tottenham - Watford'
01:30 Stadyum
03:15 Stadyum
04:45 Süper Lig Özetler
05:05 TFF 1. Lig Özetler
05:25 Spor Kitaplığı
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Goller
08:45 Almanya Bundesliga Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:35 İngiltere Premier Lig Özetler
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:00 Spor Manşet
11:40 Süper Lig Özetler
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:20 İngiltere Premier Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Stüdyosu
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Spor Haftasonu
15:00 Gündem Futbol
15:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu'Meızhou Hakka (Çin)
17:00 Spor Akşamı
17:25 Basketbol Süper Lig Karş.
18:15 Süper Lig Özetler
18:25 TFF 1. Lig Özetler
18:30 Basketbol Süper Lig Karş.
18:30 Spor Merkezi
19:15 Dakika Skor
20:30 Spor Ana Haber
20:45 Stadyum
21:30 Stadyum
23:30 90'dan Sonra