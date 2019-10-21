21 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:10 Muhteşem İkili
04:10 Çok Gezenti
04:30 Rehber
05:10 Müzik
06:00 Kader Bağları
06:00 Şöhretin Bedeli
07:40 Geçmişin Gölgesinde
08:30 Çocuklar Duymasın
09:30 Mutluluk
10:30 Yaprak Dökümü
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:30 Sende Yap
15:30 Kadın Dokunuşu
16:30 Küçük Ağa
16:45 Çocuklar Duymasın
19:00 Kelime Oyunu
20:15 Muhteşem İkili
21:00 Yalan Dünya
23:00 Kayıp Şehir
23:30 Kanıt