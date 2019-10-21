21 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kick Boks
00:15 8x8
01:30 8x8
02:45 Bilginiz Olsun
03:30 Komedi Türkiye
05:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
07:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
08:30 Çook Yaşa
09:30 Gel Konuşalım
09:45 Oynat Bakalım
10:15 Celal İle Ceren
12:30 Masterchef Türkiye
13:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye