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21 eylül cumartesi dha spor gündemi

GALATASARAY11.00 BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

21.09.2019 09:2821 eylül cumartesi dha spor gündemi

GALATASARAY
11.00 BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket ederek, pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.
17: 30 Kafilenin, Malatya'da karşılanışı

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SÜPER LİG
15: 00 Kasımpaşa - Antalyaspor
17: 30 Kayserispor - Denizlispor
20: 00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

TFF 1. LİG
14: 00 Ümraniyespor - Boluspor
16: 30 Altay - Keçiörengücü
16: 30 Osmanlıspor - Altınordu
19: 00 Adana Demirspor - Bursaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL
14.00 Villarreal - Valladolid (Enes Ünal)
14.30 Leicester City - Tottenham (Çağlar Söyüncü)
16.30 Bayern Münih - Köln (Salih Özcan)
17.00 Everton - Sheffield United (Cenk Tosun)
19.00 Juventus - Hellas Verona (Merih Demiral)
19.30 Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk (Halil Dervişoğlu)
19.30 Atletico Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
19.30 Werder Bremen - RB Leipzig (Ömer Toprak - Nuri Şahin)
21.30 Westerlo - Union Saint-Gilloise  (Berke Özer)
21.45 Milan - İnter (Hakan Çalhanoğlu)
22.00 Granada - Barcelona (İsmail Köybaşı)

GÜREŞ
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da milli güreşçi Taha Akgül, bugün akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

Kaynak: DHA

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