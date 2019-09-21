21 eylül cumartesi dha spor gündemi

GALATASARAY
11.00 BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket ederek, pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.
17: 30 Kafilenin, Malatya'da karşılanışı
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
SÜPER LİG
15: 00 Kasımpaşa - Antalyaspor
17: 30 Kayserispor - Denizlispor
20: 00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
TFF 1. LİG
14: 00 Ümraniyespor - Boluspor
16: 30 Altay - Keçiörengücü
16: 30 Osmanlıspor - Altınordu
19: 00 Adana Demirspor - Bursaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.00 Villarreal - Valladolid (Enes Ünal)
14.30 Leicester City - Tottenham (Çağlar Söyüncü)
16.30 Bayern Münih - Köln (Salih Özcan)
17.00 Everton - Sheffield United (Cenk Tosun)
19.00 Juventus - Hellas Verona (Merih Demiral)
19.30 Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk (Halil Dervişoğlu)
19.30 Atletico Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
19.30 Werder Bremen - RB Leipzig (Ömer Toprak - Nuri Şahin)
21.30 Westerlo - Union Saint-Gilloise (Berke Özer)
21.45 Milan - İnter (Hakan Çalhanoğlu)
22.00 Granada - Barcelona (İsmail Köybaşı)
GÜREŞ
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da milli güreşçi Taha Akgül, bugün akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.