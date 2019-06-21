21.06.2019 09:31
Haberler » Spor » Haber

21 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

21 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

TRANSFER DÖNEMİKulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER DÖNEMİ
Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.

(ÖZEL) Kano Federasyonu Başkanı Alper Kabakçı: İyi bir jenerasyon yakaladık
"2 kadın sporcudan kota bekliyoruz"
"Kano ve kürek için uluslararası düzeyde parkurumuz yok"

(ÖZEL) Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: Madalya hedefi ile olimpiyata gideceğiz
"En az 4 sporcu ile olimpiyata katılacağız"
"1968'den bu yana her olimpiyata sporcu göndermiş bir federasyonuz"
"Ucundan kaçırdığımız final var"

NURİ ŞAHİN
14.30 Nuri Şahin İstanbul Bilgi Üniversitesi 'nde söyleşiye katılacak.

BASKETBOL
20.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci maçında Anadolu Efes , Fenerbahçe Beko 'yu ağırlayacak.

İSTANBULSPOR
19.00 İstanbulspor 'un eski yönetici ve futbolcularının bir araya geleceği yemeğe Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da katılacak.

VOLEYBOL
Altın Avrupa Ligi
19.00 Türkiye - Estonya


Kaynak: DHA
Nuri Şahin , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:26BES Akademisine gireceklerin dikkatine
11:24Milli atletler EYOF'tan madalyayla dönmek istiyor
11:20Ali Koç'tan taraftara transfer müjdesi
11:15ASKF başkanlarından Bilecik'e ziyaret
11:12NBA Draftı'nda Pelicans, ilk sıradan Zion Williamson'ı seçti
11:10OGM Ormanspor, Aydanarığ ve Durur ile devam edecek
11:07Gaziantepli sporcu Ukrayna'da üçüncü oldu