21 Haziran yaz gün dönümü nedir? En uzun gün nedir? 21 Haziran neden en uzun gündür? En uzun gün kaç saat sürüyor?

21 Haziran Kuzey yarımkürede yaz gündönümü tarihidir. 21 Haziran gündüz ile gece uzunluklarının tersine dönmeye başladığı gündür. 21 Haziran itibariyle gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar. Peki yaz gündönümü nedir? En uzun gün kaç saat sürmektedir? İşte 21 Haziran yaz gündönümü ile ilgili detaylar!

21 Haziran yaz gün dönümü nedir? En uzun gün nedir? 21 Haziran neden en uzun gündür? En uzun gün kaç saat sürüyor?
14.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:17

21 Haziran, Kuzey yarım küresinde yaz ortası olarak anılır. Güney yarım kürede ise kışın başlangıcıdır. 21 Haziran yıl için gündüzün en uzun, gecenin en kısa olduğu tarihtir. Bu tarihten itibaren ise gündüzler her geçen gün daha kısa olacak ve geceler azar azar uzayacak. Peki 21 Haziran gündönümü nedir? 21 Haziran en uzun günü kaç saat sürmektedir? En uzun güne dair merak edilenler haberimizde.

21 HAZİRAN GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Gün dönümü yılda iki kez gerçekleşir ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu anın adıdır. Gündönümlerinde geceler ve gündüzler uzamaya ya da kısalmaya başlar.

21 Haziran yaz gündönümünde güneş ışınları, kuzey yarımküredeki Yengeç dönencesine dünyanın ekseni nedeniyle dik gelir. Bundan dolayı, bu tarihte kuzey yarımkürede gündüzler artık kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Güney Yarı kürede ise bunun tam tersi geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.

Türkiye'de 21 Haziran'da en uzun gün Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Sinop en uzun geceyi yaşar 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

21 Haziran yaz gün dönümü nedir? En uzun gün nedir? 21 Haziran neden en uzun gündür? En uzun gün kaç saat sürüyor?
21 HAZİRAN GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

21 Aralık Kış gündönümünde ise güneş ışınları bu sefer güney yarıküredeki Oğlak dönencesine dik gelir. Bu tarihte kuzey yarı kürede gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya, güney yarı kürede ise tam tersi gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar.

EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. Sinop'da bugün güneş 04.57'te doğarken akşam 20.25'de batacak. Sinop'ta bugün 15 saat 28 dakika gündüz yaşanacak.

İstanbul'da ise güneş 05.25'de doğarken, 20.47'de güneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 22 dakika gündüz yaşanacak.

21 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

a. Kuzey Yarım Küre

1. Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 90°lik açı ile düşer.

2. Yaz mevsiminin başlangıcıdır.

3. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

4. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

5. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.

6. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

7. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.

8. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

b. Güney Yarım Küre

1. Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 43°06' lık açı ile düşer.

2. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

3. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

21 Haziran yaz gün dönümü nedir? En uzun gün nedir? 21 Haziran neden en uzun gündür? En uzun gün kaç saat sürüyor?
21 HAZİRAN GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

4. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.

5. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur.

6. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

7. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.

8. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

Etiketler: Sinop, Gündem, Güncel, Haber
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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