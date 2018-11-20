20 Kasım 2018, 09:30
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21 İlde Fetö Şüphelisi 50 Askere Gözaltı Kararı

21 İlde Fetö Şüphelisi 50 Askere Gözaltı Kararı

KONYA merkezli 21 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında pilotların da olduğu 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KONYA merkezli 21 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında pilotların da olduğu 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt mensuplarını mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen aralarında pilotların da bulunda 22'si Hava Kuvvetleri olmak üzeri 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bugün 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. - Konya Konya
20 Kasım 2018 Salı 09:30