25 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Van, Rize, Trabzon, Karabük, Zonguldak, Ordu, Bitlis, Giresun, Şırnak, Kastamonu, Artvin, Düzce, Kayseri, Bolu, Hakkari, Samsun, Bartın, Gümüşhane, Sivas, Kars, Siirt, Nevşehir, Aksaray, Erzurum ve Bursa'da okullar tatil edildi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların 10 Şubat'tan itibaren itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis'te de olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Görele ilçesinde ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı.

KASTAMONU

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

ARTVİN

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

DÜZCE

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği göz önünde bulundurularak, 10 Şubat Pazartesi günü, merkez ilçe ve tüm ilçelerimizdeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

KAYSERİ

Kayseri'de Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, Bolu merkez dahil tüm ilçeler ve köylerde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiğini bildiren Ümit, "Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Ümit ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

SAMSUN

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Asarcık, Alaçam ve Yakakent ilçesinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Samsun genelinde engelli ve hamile kamu personelinin de yarın için idari izinli sayılacağı belirtildi.

BARTIN

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'nin Kürtün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçe genelinde tüm okulların ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

SİİRT

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelinde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de idari izinli sayılacak.

SİVAS

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gece ve yarın gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma, don olayı ile rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı aktarıldı.

ERZURUM

Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum merkez ilçelerde alınan tatil kararından sonra 9 ilçe daha eğitime bir gün ara verdi. Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman ve Şenkaya ilçelerinde tüm okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

KARS

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz taarfından yapılan açıklamada kars il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "İlimizdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okullarımız 10 Şubat 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

NEVŞEHİR

Nevşehir'de geçtiğimiz gün yağan yoğun kar yağışı ile birlikte aşırı soğuklar ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il genelinde okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, 10.02.2020 pazartesi günü oluşacak kuvvetli buzlanma, don olayı ve yoğun sisin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, Örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Özel eğitim kurslarının, Valiliğimizce 10.02.2020 pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanlar da aynı gün 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurur, bu vesile ile kapalı yolumuz bulunmamakla birlikte yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın tedbirli davranmalarını önemle rica ederiz" denildi.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

BURSA

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.