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21 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Kasım 2019 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

21.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 06:4521 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

02:00 Özel Röportaj

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 TFF 1. Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 Özel Röportaj

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:30 Haftanın Öyküleri

20:45 Süper Lig'in Gol Kralları

21:00 beIN Manşet

22:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Taraftar

23:30 Özel Röportaj


UEFA Şampiyonlar Ligi, beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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