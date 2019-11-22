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21 Kasım 2019 Haberleri

21 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

22.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:1821 Kasım 2019 Haberleri

Enver Cenk Şahin, Türkiye, S 400, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:19 Diyanet Başkanı Erbaş: "Aile, sadece maddi bir beraberlik değildir"
00:18 21 Kasım 2019 Haberleri
00:18 Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak
00:14 Kent yönetiminde Çocuk Meclisi aktif rol alacak
23:59 Emine Erdoğan'ın kardeşi Hasan Gülbaran ve ailesinden Atatürk Evi'ne ziyaret
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
12:48 AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
22.11.2019 03:16:52