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21 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

21 Kasım 2019 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

21.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 06:4521 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Çocuk

01:30 Dar Elbise

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:50 Ufak Tefek Cinayetler

03:50 Dar Elbise

05:00 Sevdim Seni Bir Kere

05:20 Kiralık Aşk

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Benim Tatlı Yalanım

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Dağ 2

22:45 Sevgili Geçmiş


Kiralık Aşk, Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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