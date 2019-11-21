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21 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

21 Kasım 2019 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

21.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 06:4521 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Artı

02:00 Aklı

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Almanya Bundesliga Özetler

05:20 Spor Atlası

05:30 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 TFF 1. Lig Panorama

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Panorama

13:55 İngiltere Premier Lig Panorama

14:00 Spor Stüdyosu

15:10 Almanya Bundesliga Özetler

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:20 Spor Atlası

17:30 Spor Akşamı

18:15 Süper Lig Panorama

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

20:30 Futbol Anadolu

22:00 Aktüel Futbol


Futbol, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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