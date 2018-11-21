21 Kasım Çarşamba Dha Spor Gündemi

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:25



21 Kasım 2018 Çarşamba 09:25

GALATASARAY12: 00 Sarı-kırmızılı ekip Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇE11: 30 Trabzonspor maçı hazırlıkları devam edecek.BEŞİKTAŞ14: 00 Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.ANKARAGÜCÜ12: 30 Teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı yapacak.EFSANE SPORCULAR DERNEĞİ10.30 Derneğin açılış programına dünyaca ünlü efsane futbolcular; Luis Figo ve Hernan Jorge Crespo eşlik edecek. Program kapsamında IFDA ile partnerlik imza töreni gerçekleştirilecek.POTANIN PERİLERİ18: 00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında Belarus'u konuk edecek.BASKETBOL-EuroCup-20: 00 Tofaş - Lokomotiv Kuban22: 30 Germani Basket Brescia - Galatasaray-FIBA Şampiyonlar Ligi-20: 00 Beşiktaş Sompo Japan - Petrol Olimpija20: 30 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - CSM CSU Oradea20: 30 Pınar Karşıyaka - İstanbul BBSKVOLEYBOL-Kadınlar Şampiyonlar Ligi-19: 30 Eczacıbaşı VitrA - Uralochka Ntmk Ekaterinburg19: 00 Dinamo Moskova - Fenerbahçe-Erkekler Şampiyonlar Ligi-19: 00 Arkas Spor - Tours VB-VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ-14: 00 Beşiktaş - Aydın B.Şehir Bld.10: 30 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) İş Birliği Protokolü ile Türk voleybolunun geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulmasını, voleybol sporunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla "Voleybol Her Yerde" projesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TVF Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ın katılımlarıyla hayata geçecek.