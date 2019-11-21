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21 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

ULUSLARARASI FUTBOL EKONOMİ FORUMU (UFEF) 09.30 Gong sesi ile Borsa İstanbul'un açılışı 09.40-10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Mehmet Sepil, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın açılış konuşmaları 10.00-10.

21.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:1621 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

ULUSLARARASI FUTBOL EKONOMİ FORUMU (UFEF)

09.30 Gong sesi ile Borsa İstanbul'un açılışı

09.40-10.00 Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Mehmet Sepil, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın açılış konuşmaları

10.00-10.45 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşması

11.00-11.30 Servet Yardımcı'nın konuşması

11.30-12.15 Şenol Güneş'in konuşması

13.45-14.30 Emre Belözoğlu, Atiba, Uğurcan Çakır, Demba Ba'nı konuşmaları

16.15 Katar 2022 sunumu Mr. Saoud Al Ansari'nin konuşması

22 yaşında işitme kaybı olduğunu öğrendi, karateyle hayatı değişti

Zeynep Erdoğan, İşitme Engelli Karate Milli Takımı'yla 3 ay kamp yaptı

İlk kez çıktığı tatamide Avrupa üçüncüsü oldu

Babasını ikna etti, şampiyon oldu

Türkan Teke, çocukluğunda ilgi duyduğu tekvandoya tutkuyla sarıldı

Hedefi, Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliğini olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak

Bu takımın tamamı öğrenci

31 öğrenci, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü kadrosunda futbol oynuyor

"Eğitim ve sporun bir arada olmayacağını düşünenler yanılıyor"

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

17.30 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp ardından kampa girecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekipte BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

THY Euroleague

22.45 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

17.00    Arhavi Voleybol - İnegöl Bld.

19.00    Arkas Spor - Bursa B.Şehir Bld.

MİLLİ KARATECİLER, KAĞITHANE BELEDİYESPOR'A İMZA ATIYOR

11.00 Türk karatesini uluslararası arenada başarıyla temsil eden, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda emin adımlarla yürüyen Milli karateciler, gerçekleştirilecek tören ile Kağıthane Belediyespor'a imza atıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan ve Milli karatecilerin yer alacağı toplu imza töreni Kağıthane Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.



Mehmet Kasapoğlu, Özdemir Mehmet, Ekonomi, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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