21 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

ULUSLARARASI FUTBOL EKONOMİ FORUMU (UFEF)
09.30 Gong sesi ile Borsa İstanbul'un açılışı
09.40-10.00 Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Mehmet Sepil, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın açılış konuşmaları
10.00-10.45 Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşması
11.00-11.30 Servet Yardımcı'nın konuşması
11.30-12.15 Şenol Güneş'in konuşması
13.45-14.30 Emre Belözoğlu, Atiba, Uğurcan Çakır, Demba Ba'nı konuşmaları
16.15 Katar 2022 sunumu Mr. Saoud Al Ansari'nin konuşması
22 yaşında işitme kaybı olduğunu öğrendi, karateyle hayatı değişti
Zeynep Erdoğan, İşitme Engelli Karate Milli Takımı'yla 3 ay kamp yaptı
İlk kez çıktığı tatamide Avrupa üçüncüsü oldu
Babasını ikna etti, şampiyon oldu
Türkan Teke, çocukluğunda ilgi duyduğu tekvandoya tutkuyla sarıldı
Hedefi, Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliğini olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak
Bu takımın tamamı öğrenci
31 öğrenci, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü kadrosunda futbol oynuyor
"Eğitim ve sporun bir arada olmayacağını düşünenler yanılıyor"
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
17.30 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp ardından kampa girecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekipte BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
THY Euroleague
22.45 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan
VOLEYBOL
AXA Sigorta Efeler Ligi
17.00 Arhavi Voleybol - İnegöl Bld.
19.00 Arkas Spor - Bursa B.Şehir Bld.
MİLLİ KARATECİLER, KAĞITHANE BELEDİYESPOR'A İMZA ATIYOR
11.00 Türk karatesini uluslararası arenada başarıyla temsil eden, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda emin adımlarla yürüyen Milli karateciler, gerçekleştirilecek tören ile Kağıthane Belediyespor'a imza atıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan ve Milli karatecilerin yer alacağı toplu imza töreni Kağıthane Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.