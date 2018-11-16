21. Klimalı Durak Soğukpınar Camii Önündeki Yerini Aldı

Bilecik
'in Bozüyük
İlçe Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların hava koşullarından etkilenmemeleri için yapılan klimalı duraklara bir yenisi daha eklendi.
Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede yoğun olarak kullanılan dolmuş güzergahlarına ve servis araçlarının geçtiği noktalara yerleştirilen klimalı durakların 21'incisi Saraycık
Caddesi Soğukpınar
Camii önündeki yerini aldı. Özellikle Dodurga
, Cihangazi
yönüne gidecek yolcuların ve Yenidoğan Mahallesi
tarafına giden vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktaya yerleştirilen klimalı durak vatandaşlardan büyük takdir kazandı.
Ekiplerden edinilen bilgiye göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamen restore edilen Soğukpınar Camii'nin renklerine ve dokusuna uygun olarak imal edildiği belirtildi. Klimalı durak için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'ya teşekkür eden vatandaşlar özellikle soğuk havaların başlangıcı öncesinde yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - BİLECİK
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