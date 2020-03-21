21 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
21 Mart 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:45 Özel Röportaj
01:00 Maç Sonu
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 Süper Lig Top 10
02:45 Eski Dostlar
03:00 beIN Manşet
03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
03:45 Süper Lig Top 10
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Top 10
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
06:45 Özel Röportaj
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Dünden Bugüne
10:30 Özel Röportaj
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
12:00 Maç Saati
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:45 Maç Saati
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:30 Maç Saati
15:30 Süper Lig Top 10
15:45 TFF 1. Lig Top 10
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Maç Önü
17:00 Maç Başlıyor
17:00 Haftanın Öyküleri
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Dünden Bugüne
18:00 beIN Manşet
18:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Özel Röportaj
19:00 Taraftar
19:30 Maç Önü
20:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:45 Devre Arası
21:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor
21:00 beIN Manşet
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Süper Lig Haftanın Golleri
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
22:15 Maç Saati
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:45 Maç Sonu
Kaynak: InterSinema.com