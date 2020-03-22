21 Mart 2020 Haberleri
21 Mart 2020 Manşet Haberleri.
22.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:18
- Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
- Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
- Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
- İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
- HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
- Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
- İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
- Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
- THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
- Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
- İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
- Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
- Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
- Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı
- Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
- 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
- Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
- Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
- 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
- Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
- Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı
- Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı
- İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
- İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
- AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
- Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
- Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
- Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
- Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
- Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
- Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
- Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
- Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
- İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
- Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
- Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Genel