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21 Mart 2020 Star Yayın Akışı

21 Mart 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

21.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 06:45
21 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Titanların Savaşı

00:15 Sefirin Kızı

01:50 Sevdim Seni Bir Kere

02:50 Kiralık Aşk

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

03:50 Kiralık Aşk

05:00 Güzel Köylü

06:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Kiralık Aşk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Jet Sosyete

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Güvercin

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Babil

20:00 Warcraft

22:30 Warcraft

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Kiralık Aşk, Star, TV, TV

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