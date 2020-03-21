21 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPORCULARDAN KORONAVİRÜSE KARŞI "EVDE KAL" ÇAĞRISI

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Sevdiklerini korumak için evde kal

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve ailesi: Siz de bizim gibi evde kalın

Milli tekvandocu Nafia Kuş: Evde sporunu yap Türkiye

Milli atlet Özkan Baltacı: Evde kal, virüsün yayılmasının önüne geç

Milli golbolcü Sevda Altunoluk: Sağlık için evde kal Türkiye

ARDA TURAN'IN EN'LERİ

Milli oyuncu Arda Turan, en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, Galatasaray'dan Fatih Terim'e kadar yaşamındaki EN'leri Demirören Haber Ajansı'na açıkladı

Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması

Umut Nayir: Yetkililerin ve makamların direktiflerine uyalım

Şener Özbayraklı: Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FATİH MERT VE FUTBOLCULARDAN 'EVDE KAL' MESAJI

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA