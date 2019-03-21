21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nü

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce down sendromu genci ve ailelerini ağırlayan; Okan Karacan'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte gençler, rap şarkıcısı EYPIO'nun şarklıları ve Doğukan Manço'nun DJ performanslarıyla unutulmaz dakikalar yaşadı. Hep birlikte şarkılara eşlik eden ve dans eden melekler, açıldığı günden bu yana sayısız ödül alan, sadece Üsküdar'ın değil Türkiye'nin projesi olan Tebessüm Kahvesi'nin 3. yaşını projenin mimarı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le pasta keserek kutladı. Pasta kesiminin ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı.

BAŞKAN TÜRKMEN: EN GÜZEL PROJEM

Göreve geldiği günden bu yana kendisini en mutlu eden projenin down sendromlu gençlerin hem çalışma hem de sosyalleşme fırsatı bulduğu Tebessüm Kahve'si olduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ''Üç yıl önce bugün Tebessüm Kahvesi'ni açtık. Bugün 3. yılımızı kutluyoruz. 5 yıldır bu görevi yapıyorum. Bana 'Başkanım sizi en çok mutlu eden projeniz ne diye' sorarsanız hiç tereddütsüz Tebessüm Kahvesi ve siz sevgili canlarımı söylerim. Çünkü burada bir mutluluk var. Bu kapıdan içeri girince insanın bütün hayatı değişiyor; sıkıntıları, dertleri dışarıda bırakıyoruz'' diye konuştu. Engelli çocukları olan ailelere toplumun yardımcı olması gerektiğinin altını çizen Başkanı Hilmi Türkmen, hem Tebessüm Kahvesi hem de Bulgurlu'da açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'yle Üsküdar Belediyesi olarak ilklere imza attıklarını da söyledi.

Down sendromlu gençlerden oluşan mehter takımı ve folklor ekiplerinin de muhteşem performans sergilediği etkinlikte gençler; ok atma, mangala gibi aktivitelerle de sosyalleşme fırsatı buldu. Kutlamada; Fotoğraf Sergisi, Keman Resitali, Ebru, Kaligrafi, Ahşap Boyama gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler