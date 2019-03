Kaynak: AA

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında kentte yürüyüş düzenlendi.Atatürk Parkı'nda başlayan yürüyüş Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.Burada down sendromlu bireyler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan istasyonlarda spor yaptı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, toplum içerisinde down sendromlu bireylerin farkındalıklarını toplumla beraber yaşayabilmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.Programa katılımın yoğun olması ve özel insanların yüzündeki gülümsemeyi görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Bebek, "Özellikle, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' olarak kabul etmesinin ardından gönüllü gençlerimizin pankartlarla etkinliğimize destek vermesi bizleri ayrıca mutlu etti. down sendromlu çocuklarımızın hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmaması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, down sendromlu bireyler ve aileleri, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.