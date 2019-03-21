Silopi
ilçesinde 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Osmanoğlu
, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk duygusu içerisinde hareket ettiklerini belirterek, "Amacımız engellilerin topluma kazandırılması, sosyal hayatta yer alması, kendilerine olan güvenlerini sağlamaktır." dedi.
Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru
, Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve AK Parti
Silopi Belediye Başkan adayı İbrahim Tayşun
'un da katıldığı program Down Sendromlu çocukların gösterisiyle son buldu.
Nilhan Osmanoğlu, Silopi, 21 Mart, Güncel
Kaynak: AA