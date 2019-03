21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Kaynak: AA

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.Okullar kampüsü alanında düzenlenen yürüyüşe Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler katıldı.Kampüs girişinden başlayan yürüyüşe katılanlar ellerinde dövizlerle Down sendromuna dikkat çekti.Yürüyüş sonunda bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 2019'un "Gönüllülük yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda Türkiye genelinde Down sendromu farkındalık yürüyüşleri düzenlendiğini belirtti.Bugünün Down sendromlular hakkında toplumsal bilinç oluşturmak açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Loğoğlu, "Down sendromu son kırk yılda gerçekleşen gelişimci ve kapsayıcı tutuma rağmen, birçok ülkede Down sendromlu bireyler hala ayrımcılık ve önyargı ile karşı karşıya kalıyor. Oysa, bu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamaları büyük önem taşıyor. Dünya Down Sendromu günü gibi farkındalık yaratacak organizasyonlar, tüm toplumun kapsamlı bir bakış açısı ile Down sendromu hakkında bilgilendirilmesine olanak sağlıyor. " diye konuştu.