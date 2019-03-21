21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, down sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı bahçesinde yapılan programda, Güney Ege
Pastacılık Federasyonundan şeflerin koordinatörlüğünde, farkındalık uyandıran mesajların işlendiği kurabiyeler yapıldı.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya
, etkinlikte şeflere ve öğrencilere teşekkür ederek, katılımcılara engelli öğrencilerin yaptığı seramiklerden hediye etti.
Etkinliğe öğrenciler ve Bodrum Lions Kulübü üyeleri de destek verdi.
Etkinlikte pişirilerek paketlenen kurabiyelerin, bir alışveriş merkezindeki down sendromu bilgi standında satışa sunulacağı öğrenildi.
Muğla, Bodrum, Kültür Sanat
Kaynak: AA