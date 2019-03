Kaynak: AA

Karabük'te, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik Merkezince düzenlenen yürüyüşte, down sendromlu çocuklar ve katılımcılar, ellerinde down sendromlular için farkındalık oluşturacak dövizler taşıyarak Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'nden Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.Grup üyeleri adına konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 2011 kararıyla 21 Mart'ın "Dünya Down Sendromlular Günü" olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.Sökmen, Down sendromunun bir rahatsızlık olmadığını, farkındalık olduğunu belirterek, "Gerçek sevginin ne demek olduğunu anlayabilmek için bir Down sendromlu çocuğa dokunmanız yeterli." dedi.Ebru ve resim yapan down sendromlu çocuklar, üniversite öğrencileri ve aileleriyle birlikte müzik eşliğinde eğlendi.